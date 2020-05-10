Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Британии ввели новую шкалу коронавирусной опасности 

РИА Новости 1 час назад
В Британии ввели новую шкалу коронавирусной опасности
Фото: Reuters
Британские власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности, этот уровень в стране начнет снижаться с четвертого до третьего благодаря карантину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Для отслеживания ситуации мы ввели новую шкалу предупреждения о коронавирусной опасности, за обновление которой отвечает Объединенный центр биобезопасности. Всего уровней будет пять… В период карантина мы находились на четвертом уровне, и, спасибо вашему самопожертвованию, в настоящее время мы находимся в состоянии, в котором начнем движение к третьему уровню", — сказал Джонсон, выступая с обращением к нации.
Он пояснил, что первый, зеленый уровень угрозы означает отсутствие вируса в Британии, а пятый — красный — сигнализирует о том, что национальная система здравоохранения не справляется с количеством зараженных.
Премьер поблагодарил сограждан за терпение и за поддержку действий его правительства во время пандемии. По словам Джонсона, в ближайшее время карантинные меры в стране фактически сохранятся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. В Москве прогремел салют
Последние новости
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маникюр и ювелирка: Бузова в образе военной медсестры
Маникюр и ювелирка: Бузова в образе военной медсестры
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
«Мёртвая рука» России держит Вашингтон в страхе
«Мёртвая рука» России держит Вашингтон в страхе
Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос
Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос
Учёный рассказал, как дезинфицировать маски дома
Учёный рассказал, как дезинфицировать маски дома
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
00:47
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
Политика
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
00:18
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
Общество
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение