В Британии ввели новую шкалу коронавирусной опасности 

Борис Джонсон. Британские власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности, этот уровень в стране начнет снижаться с четвертого до третьего благодаря карантину, заявил премьер-министр Великобритании

"Для отслеживания ситуации мы ввели новую шкалу предупреждения о коронавирусной опасности, за обновление которой отвечает Объединенный центр биобезопасности. Всего уровней будет пять… В период карантина мы находились на четвертом уровне, и, спасибо вашему самопожертвованию, в настоящее время мы находимся в состоянии, в котором начнем движение к третьему уровню", — сказал Джонсон, выступая с обращением к нации.

Он пояснил, что первый, зеленый уровень угрозы означает отсутствие вируса в Британии, а пятый — красный — сигнализирует о том, что национальная система здравоохранения не справляется с количеством зараженных.

Премьер поблагодарил сограждан за терпение и за поддержку действий его правительства во время пандемии. По словам Джонсона, в ближайшее время карантинные меры в стране фактически сохранятся.

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