Сообщение в Instagram Белого дома, в котором отсутствовало упоминание СССР в числе победителей нацизма, было опубликовано по недосмотру, считает бывший военный атташе США РФ , отставной бригадный генерал Питер Звак.

«Я твердо убежден, что отсутствие упоминания СССР в пятничном сообщении Белого дома в Twitter о Дне Победы в Европе было непреднамеренным», — приводит его слова ТАСС.

По мнению генерала, автор сообщения «не в полной мере осознавал огромный вклад и жертву СССР» в победу над фашизмом. По его словам, Белый дом не собирался принижать ключевую роль Советского Союза.

Звак напомнил, что две недели назад было опубликовано совместное заявление президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. В заявлении, в частности, говорилось, что это событие стало предвестником грядущего поражения нацистского режима.