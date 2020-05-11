Сообщение в Instagram Белого дома, в котором отсутствовало упоминание СССР в числе победителей нацизма, было опубликовано по недосмотру, считает бывший военный атташе США в РФ, отставной бригадный генерал Питер Звак.
«Я твердо убежден, что отсутствие упоминания СССР в пятничном сообщении Белого дома в Twitter о Дне Победы в Европе было непреднамеренным», — приводит его слова ТАСС.
По мнению генерала, автор сообщения «не в полной мере осознавал огромный вклад и жертву СССР» в победу над фашизмом. По его словам, Белый дом не собирался принижать ключевую роль Советского Союза.
Звак напомнил, что две недели назад было опубликовано совместное заявление президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. В заявлении, в частности, говорилось, что это событие стало предвестником грядущего поражения нацистского режима.
8 мая, как сообщал «Рамблер», Белый дом опубликовал в Instagram сообщение, посвященное Дню Победы: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать». В МИД России назвали сообщение попытками принизить роль СССР и исказить итоги Второй мировой войны.