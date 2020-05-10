Власти Турции сообщили о теракте в Алеппо 

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Взрыв в центре города Эль-Баба (Алеппо, Сирия ) произошёл 10 мая, сообщили в турецком минобороны

По данным Анкары, ранены 11 мирных жителей, причём один — тяжело. Взрыв был организован Рабочей партией Курдитсана (РПК).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турцию на территории Сирии интересует сдерживание курдских формирований. С этой целью турки проводили с 24 августа 2016 г. по 29 марта 2017 г. на территории Алеппо операцию «Щит Евфрата».

Сейчас Анкара периодически отчитывается о «нейтрализации» членов РПК и её боевых ответвлений.