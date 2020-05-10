В Лондоне скончалась последняя принцесса Ирака 

В столице Великобритании в возрасте 99 лет ушла из жизни принцесс из иракской королевской династии Хашимитов Бадия, сообщает ТАСС . Пожилая женщина скончалась в одной из британских клиник всего за несколько недель до своего столетия.

Бадия бинт Али бен Хусейн аль-Хашими родилась в 1920 году в Дамаске. Ее дед Хусейн бен Али — лидер повстанческого движения на Ближнем Востоке против турецкого ига при поддержке англичан. Впоследствии он стал королем Хиджаза (сегодня часть Саудовской Аравии). Сын Хусейна и отец Бадии — Али должен был править на Аравийском полуострове, однако претензии короля Хиджаза стать главой всех арабов привели к междоусобной войне. В результате Али с семьей был вынужден бежать из Мекки в Ирак.

В 1958 году в Багдаде произошел переворот под руководством генерала Абдель Керима Касема, который ознаменовался концом правления Хашимитской династии в Ираке. Принцессе Бадии удалось избежать кровавой расправы и укрыться с родственниками в посольстве Саудовской Аравии. В результате саудовские дипломаты помогли ей перебраться сначала в Каир, после — в Швейцарию, а затем — в Лондон.

В связи со смертью принцессы Бадии свои соболезнования ее родственникам выразили Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми и Хашимитский королевский двор Иордании.