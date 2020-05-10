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Хакеры из Европы и Америки попытались обрушить «Бессмертный полк онлайн» 

Деловая газета «Взгляд» 12 минут назад
Хакеры попытались обрушить «Бессмертный полк онлайн»
Фото: ТАСС
Хакеры из стран Европы, Северной Америки и Азии подвергли проект «Бессмертный полк онлайн» серии масштабных кибератак с целью ограничить доступ пользователей к сайтам проекта в День Победы.
«Проект «Бессмертный полк онлайн» нашел отклик в сердцах многих — в онлайн-шествии, которое стартовало 9 мая и продлится в течение двух недель, принимают участие почти 3 миллиона человек со всего мира. У этого успеха есть и оборотная сторона», — говорится в заявлении проекта.
По словам организаторов, сайт проекта неоднократно подвергался атакам с помощью большого числа единовременных запросов.
«Непосредственно 9 мая с 6 часов до 9 часов утра по московскому времени злоумышленники пытались сорвать трансляцию шествия. Было произведено свыше 9 млн запросов к сайту, мощность атаки составила 18 500 запросов в секунду. Пик атаки был зафиксирован в 7.50 утра. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера — сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга. Для пользователей доступ к сайту оказался значительно затруднен», — отмечают организаторы.
По их данным, для атаки использовалось 646 уникальных IP адресов. 64% серверов, участвовавших в DDOS-атаке, расположены на территории европейский стран, 27% — на территории Северной Америки, 3% — в Азии.
«Бессмертный полк — онлайн» набрал больше 2 млн участников
Однако специалистам удалось пресечь эти атаки, устранить уязвимость и оперативно восстановить работу сайта, а также определить, кто пытался помешать онлайн-шествию. В настоящее время попытки прервать онлайн-шествие предотвращены, при этом трансляцию посмотрело уже более 7,5 млн человек.
Напомним, в нынешнем году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Для этого в течение нескольких недель был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда.
Однако временные рамки не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.
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