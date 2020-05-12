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В Японии выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом 

News.ru и ещё 14 5 часов назад
В Японии выявили 50 новых случаев COVID-19
Фото: Viola Kam/Global Look Press
В Японии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 16 586, жертвами инфекции стали 656 пациентов. 11 мая в Стране восходящего солнца было выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19.
Власти готовятся ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии, на фоне тенденции к снижению числа новых зарегистрированных случаев инфицирования. При этом в наиболее пострадавших от коронавируса префектурах, таких как Токио и Осака, ограничения продолжат действовать, уточняет CNN.
С 7 апреля Япония живёт в режиме чрезвычайной ситуации. Более половины жителей страны не устраивают меры, которые принимаются властями в качестве борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные проведённого прессой опроса, писал NEWS.ru.
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В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , Число заразившихся , CNN , Япония
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