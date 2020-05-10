Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы не уснули: россиян шокировали прогнозом погоды 

Сергей Василенок 1 час назад

"Мириться с этим нельзя": Белый дом возмутил Захарову

В МИД России прокомментировали поздравление, выпущенное Белым домом, в котором утверждается, что победу над нацизмом одержали США и Британия.

ЧП в Москве: мужчина выстрелил в мать и сына

В Москве стрельба: тяжело ранены мать и сын. О происшествии сообщает телеграм-канал 112. По его данным, огонь открыли в жилом доме на Митинской улице.

Путин озвучил национальную идею России

Путин ответил, в чем заключается национальная идея России. Такой вопрос президенту страны задали в эфире телеканала «Россия 1».

Россиян призвали не выходить из дома 12 мая

Специалисты предупредили, что москвичи в масках и перчатках могут не перенести 12 мая из-за жары в 26 градусов.

В российском городе нарушили режим самоизоляции

В Новосибирске десятки местных жителей провели накануне акцию «Бессмертный полк», невзирая на режим самоизоляции. Об этом сообщило издание VN.RU.

Россиянам пообещали снег в мае

Европейскую Россию ждёт неделя майской жары и последующее стремительное похолодание со снегом в Петербурге, Архангельске, Вологде и других северных городах.

"Это было впечатляюще": Хабиб поздравил соперника

Российский чемпион Хабиб Нурмагомедов в соцсетях поздравил Джастина Гэтжи с победой над Тони Фергюсоном.

Объяснен рост числа заболевших COVID-19 в городе РФ

В Омске при 26-й градусной жаре возросло количество выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Вслед за майскими праздниками россиян ждут длинные июньские выходные. По Трудовому кодексу, 12 июня, когда отмечается День России, является праздничным нерабочим днем.

Число новых случаев COVID-19 в России выросло

В России за последние сутки выявили 11012 новых случаев коронавируса. Почти половина (42,4, %) пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Комментарии 8
В мире , Видео , Тони Фергюсон , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , МИД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клип Little Big в трендах YouTube в 26 странах мира
Клип Little Big в трендах YouTube в 26 странах мира
В сети появились фото потолстевшей Семенович
В сети появились фото потолстевшей Семенович
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Джонсон обратился к Путину
Джонсон обратился к Путину
Эксперты сделали печальный вывод насчет коронавируса
Эксперты сделали печальный вывод насчет коронавируса
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
00:47
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
Политика
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
00:18
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
Общество
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение