Пока вы не уснули: россиян шокировали прогнозом погоды 

Все новости на карте

"Мириться с этим нельзя": Белый дом возмутил Захарову

В МИД России прокомментировали поздравление, выпущенное Белым домом, в котором утверждается, что победу над нацизмом одержали США и Британия.

ЧП в Москве: мужчина выстрелил в мать и сына

В Москве стрельба: тяжело ранены мать и сын. О происшествии сообщает телеграм-канал 112. По его данным, огонь открыли в жилом доме на Митинской улице.

Путин озвучил национальную идею России

Путин ответил , в чем заключается национальная идея России. Такой вопрос президенту страны задали в эфире телеканала «Россия 1».

Россиян призвали не выходить из дома 12 мая

Специалисты предупредили , что москвичи в масках и перчатках могут не перенести 12 мая из-за жары в 26 градусов.

В российском городе нарушили режим самоизоляции

В Новосибирске десятки местных жителей провели накануне акцию «Бессмертный полк», невзирая на режим самоизоляции. Об этом сообщило издание VN.RU.

Россиянам пообещали снег в мае

Европейскую Россию ждёт неделя майской жары и последующее стремительное похолодание со снегом в Петербурге, Архангельске, Вологде и других северных городах.

"Это было впечатляюще": Хабиб поздравил соперника

Объяснен рост числа заболевших COVID-19 в городе РФ

В Омске при 26-й градусной жаре возросло количество выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Вслед за майскими праздниками россиян ждут длинные июньские выходные . По Трудовому кодексу, 12 июня, когда отмечается День России, является праздничным нерабочим днем.

Число новых случаев COVID-19 в России выросло