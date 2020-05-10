Посольство США оценило скандальное заявление Белого дома

В беседе с «Интерфакс» там напомнили о недавних заявлениях, в которых подчеркивались общие усилия и жертвы стран.

В том числе в диппредставительстве привели в пример совместное заявление американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина , сделанное по случаю годовщины исторической встречи советских солдат в 1945 году на Эльбе.

России Кроме того, в посольстве вспомнили об интервью посла США Джона Салливана агентству «Интерфакс», в котором он отметил, что американская сторона гордится тем, что оказала поддержку СССР в борьбе против нацизма.

«Во время наших совместных усилий по борьбе с общими врагами, в особенности во время величайшего исторического момента — празднования в этом месяце 75-летия победы над нацистской Германией, — я горжусь тем, что как посол, представляющий в Москве своего президента, я причастен к этим событиям», — сказал тогда Салливан.

При этом в посольстве не объяснили, почему Белый дом в своей поздравительной публикации назвал победителями нацизма только США и Великобританию.

Ранее 10 мая в российском МИД заявили, что Москва крайне возмущена публикациями на страницах Белого дома в соцсетях, в которых победа над нацизмом приписывается только США и Великобритании. В ведомстве намерены «провести серьезный разговор» на этот счет с американскими официальными лицами.