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СМИ: Конституционный совет Франции утвердил продление режима ЧП 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
КС Франции утвердил продление режима ЧП
Фото: Reuters
Одобренный парламентом в субботу законопроект о продлении режима чрезвычайного санитарного положения до 10 июля утвержден Конституционным советом Франции. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM.
При этом, как отмечается, совет высказал два пожелания. Одно из них касается ограничения числа лиц, допущенных к результатам отслеживания заразившихся, осуществляемого на основе обработки персональных данных. Второе заключается в наделении судей прерогативой контроля за соблюдением прав человека во время изоляции по медицинским основаниям.
Ранее на этой неделе президент Франции уведомил о том, что передаст законопроект после одобрения парламентом на экспертизу Конституционного совета. О намерении обратиться в Конституционный совет сообщал и председатель Сената Жерар Ларше.

О законе

Закон о режиме чрезвычайного санитарного положения продолжительностью в два месяца вступил в силу во Франции 24 марта. Согласно документу, в течение этого периода правительство имеет право посредством издания специальных декретов без консультаций с парламентом ограничивать общественные свободы, в том числе на основе введения запретов на перемещения, объявления комендантского часа, закрытия определенных групп предприятий. Также оно наделяется правом контролировать цены на товары и услуги.
Согласно принятому закону, власти страны могут вводить обязательный 14-дневный карантин для всех прибывших из-за границы, в том числе на Корсику и на заморские территории, а также соответствующие наказания для нарушителей такого режима. В утвержденном тексте указывается, что премьер-министр страны на время действия закона получает право издавать указы, "регулирующие или запрещающие передвижение людей или транспортных средств", временно закрывать до иного распоряжения общественные заведения, реквизировать "все товары, необходимые для борьбы с санитарным кризисом".
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Комментарии
В мире , Законопроекты , Франция
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