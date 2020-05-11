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Глава Еврокомисии заявила о возможности введения санкций против Германии 

Российская Газета и ещё 8 4 часа назад
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила возможность запуска против Германии санкционной процедуры за нарушение законодательства ЕС. Причиной стало решение Федерального конституционного суда (ФКС) в Карлсруэ по Европейскому центробанку (ЕЦБ). Глава Еврокомисии подчеркнула, что серьезно относится к этому делу и намерена все тщательно проанализировать.
Пятого мая ФКС признал скупку Европейским ЦБ гособлигаций стран Европы не соответствующей немецким законам по причине того, что к проверке соразмерности решений ЕЦБ не были подключены германское правительство и бундестаг, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство DPA. Суд признал, что данные действия лишают Берлин части экономического суверенитета без согласия на это властей ФРГ.
По решению суда, федеральному банку Германии запрещено по истечении трехмесячного переходного срока принимать участие в программе Европейского Центробанка по скупке гособлигаций, пока совет управляющих не представит убедительных доказательств того, что такая практика находится в его компетенции. Этот вердикт суда в Карлсруэ противоречит решению Европейского суда от 2018 года.
Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне, выступая с презентацией весеннего прогноза Еврокомиссии, заявил о том, что мировая экономика из-за пандемии коронавируса сократится в 2020 году на три процента. Он отметил, что такое падение превышает ущерб от финансового кризиса 2008-2009 годов и что восстановление экономики начнется лишь в 2021 году.
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В мире , Видео , Европа , Конфликты , Еврокомиссия , ЕЦБ , ЕС , Бундестаг , ИА DPA , ИТАР-ТАСС , Германия
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