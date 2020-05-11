Еврокомиссия пригрозила Германии

"Мы детально анализируем решение Конституционного суда в Германии и изучаем вероятные следующие этапы, в том числе возможность процедуры нарушения (соглашений ЕС)", — говорится в документе.

Данная процедура предполагает уведомление со стороны ЕК о вероятном нарушении европейского права, на которое заинтересованное государство должно ответить в течение двух месяцев и исправить ситуацию. Если ЕК сочтет, что государство не выполняет нормы европейского права, то запускается формальная процедура. ЕК направляет мотивированное заключение для устранения нарушений в установленный срок. Далее следует судебная процедура, в результате которой государство могут обязать выплатить определенную сумму.

Cуд Европейского союза в Люксембурге 8 мая постановил, что он является единственной инстанцией, которая может оценивать соответствие действий институтов ЕС нормам европейского права. В Европейском суде отметили, что судебные инстанции в странах ЕС должны гарантировать соблюдение европейского права.

В свою очередь, фон дер Ляйен подчеркнула, что европейское право преобладает над национальным, а постановления Суда Европейского союза являются обязательными для национальных судебных инстанций.

"Задача Еврокомиссии — поддерживать правильное функционирование системы евро и европейской правовой системы", — подчеркнула председатель ЕК.

Во вторник конституционный суд Германии постановил, что программа количественного смягчения Евросоюза частично нарушает основной закон страны. Теперь ЕЦБ должен в течение трех месяцев доказать "пропорциональность" программы, в противном случае центробанк ФРГ не сможет в ней участвовать.

ЕЦБ реализует так называемое количественное смягчение (официальное название — расширенная программа покупки активов), в рамках которого приобретаются бумаги частного и государственного сектора. Оно было инициировано в марте 2015 года с целью ускорить инфляцию в еврозоне до целевых 2%.