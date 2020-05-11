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Германия может разделить судьбу России и попасть под санкции 

Ura.Ru и ещё 6 6 минут назад
Еврокомиссия может ввести санкции против Германии после того, как конституционный суд ФРГ нарушил правило примата законодательства ЕС над национальным. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Я отношусь к этому делу очень серьезно. <…> На основе имеющихся сведений мы изучаем последующие шаги вплоть до процедуры нарушения соглашений», — приводит ее слова News.ru.
Фон дер Ляйен отметила, что окончательную оценку действиям Германии даст Европейский суд.
Речь идет о решении конституционный суд ФРГ решил, что продажа немецких гособлигаций Европейскому центробанку (ЕЦБ) противоречит законодательству страны. Суд увидел в этом посягательство на экономический суверенитет Германии. Также он временно запретил Бундесбанку участвовать в сделках с ЕЦБ. В свою очередь Европейский суд в 2018 году признал скупку облигаций на миллиарды евро законной.
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В мире , Видео , Европа , Конфликты , ЕС , Еврокомиссия , ЕЦБ , Германия
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