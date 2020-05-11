Еврокомиссия может ввести санкции против Германии после того, как конституционный суд ФРГ нарушил правило примата законодательства ЕС над национальным. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Я отношусь к этому делу очень серьезно. <…> На основе имеющихся сведений мы изучаем последующие шаги вплоть до процедуры нарушения соглашений», — приводит ее слова News.ru.
Фон дер Ляйен отметила, что окончательную оценку действиям Германии даст Европейский суд.
Речь идет о решении конституционный суд ФРГ решил, что продажа немецких гособлигаций Европейскому центробанку (ЕЦБ) противоречит законодательству страны. Суд увидел в этом посягательство на экономический суверенитет Германии. Также он временно запретил Бундесбанку участвовать в сделках с ЕЦБ. В свою очередь Европейский суд в 2018 году признал скупку облигаций на миллиарды евро законной.