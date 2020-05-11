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СМИ: полиция Гонконга задержала около 200 участников протестов 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
В Гонконге задержаны около 200 участников протестов
Фото: globallookpress.com
Гонконгские полицейские задержали около 200 человек, участвовавших 10 мая в антиправительственных акциях протеста в районе Монгкок в материковой части города. Об этом в понедельник сообщил новостной портал "Сянган линъи".
Сотни демонстрантов из числа молодежи собрались в воскресенье в нескольких крупных торговых центрах в разных районах мегаполиса. Полицейские заставили участников разойтись, указав, что они нарушают правила социального дистанцирования, запрещающие собираться в группы из более чем восьми человек. В районе Монгкок протестующие вышли на улицы, где они пытались раскидать и поджечь мусор на проезжей части.
По мере улучшения эпидемиологической ситуации в Гонконге отмечаются признаки активизации протестного движения, которое зародилось летом прошлого года. В последние три недели в Гонконге не было выявлено новых локальных случаев заражения коронавирусом, и власти пошли на смягчение ограничительных мер. На этом фоне группы демонстрантов пытались периодически напомнить о себе акциями в ряде торговых центров.
6 мая Канцелярия Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао указала на недопустимость возобновления антиправительственных протестов в Гонконге. В Пекине подчеркнули, что центральное правительство "не будет сидеть сложа руки" и не допустит активизации деструктивных сил, которые "стремятся разрушить основу процветания и стабильности Гонконга".
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Комментарии
В мире , Законопроекты , Торговый центр , Госсовет КНР , Гонконг
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