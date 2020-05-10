России призвали Зеленского оставить несбыточные планы по установке мемориальных «колоколов» на территории других государств. Такое заявление сделал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, передает РИА Новости.

Чегринец призвал Зеленского заняться Украиной, а не вынашивать враждебные планы о присвоении части России — Крыма и установке «колоколов».

«Предлагаю Зеленскому оставить шутовские планы по возвращению Крыма и установке на территории другого государства памятников. У него еще есть шанс стать настоящим президентом. Честность, адекватность и правдивость — вот на чем надо строить служение своему народу», — сказал Чегринец.

Он посоветовал Зеленскому, если тот решится на официальный визит в российский Крым, захватить с собой Порошенко и его команду.

«Здесь их деятельности будет дана честная оценка, и они получат заслуженную пожизненную награду в местах не столь отдаленных А Зеленский сможет пообщаться напрямую с крымчанами и получить честную оценку о себе и о своих действиях», — отметил Чегринец.

Ранее Зеленский заявил, что Киев намерен создать некие мемориальные колокола в Луганске, Закарпатье, Донецке и Симферополе. По его идее, когда Киев отберет Крым у России и победит ДНР и ЛНР, четыре колокола одновременно известят об этом событии.