Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму ответили Зеленскому на идею об установке колокола 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского лидера Владимира Зеленского оставить планы по возвращению крымского полуострова и установке в Симферополе памятника в виде колокола Единства.
Чегринец предложил Зеленскому «оставить шутовские планы по возвращению Крыма и установке на территории другого государства памятников», передает РИА «Новости».
«У него еще есть шанс стать настоящим президентом. Честность, адекватность и правдивость — вот на чем надо строить служение своему народу», — добавил он.
По его словам, в случае, если Зеленский решит посетить с официальным визитом Крым, то ему следует взять с собой экс-президента Украины Петра Порошенко с его командой, которые разожгли гражданскую войну в своей стране.
«Здесь их деятельности будет дана честная оценка, и они получат заслуженную пожизненную награду в местах не столь отдаленных, а Зеленский сможет пообщаться напрямую с крымчанами и получить честную оценку о себе и о своих действиях. А колокол вполне можно переплавить и использовать для нужд народного хозяйства», — заключил Чегринец.
Ранее Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне заявил о планах установить четыре колокола Победы, причем два из них — в российском Симферополе и неподконтрольном киевской власти Донецке.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности региона закрыт окончательно.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Ухане выявили новый случай коронавируса В Ухане выявили новый случай коронавируса Экс-глава МВД Германии призвал помнить об освобождении Берлина войсками СССР Экс-глава МВД Германии призвал помнить об освобождении Берлина войсками СССР Двух граждан США арестовали в Венесуэле после попытки морского вторжения Двух граждан США арестовали в Венесуэле после попытки морского вторжения
Комментарии 118
В мире , Видео , Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , РИА Новости , Республика Крым , Симферополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского
В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского
Учёный рассказал, как дезинфицировать маски дома
Учёный рассказал, как дезинфицировать маски дома
Расстрел машины «ИГ» с Ми-171 попал на видео
Расстрел машины «ИГ» с Ми-171 попал на видео
Врачи спасают сатирика Трушкина
Врачи спасают сатирика Трушкина
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
Число новых случаев COVID-19 в России выросло
00:20
Число новых случаев COVID-19 в России выросло
Общество
В Крыму ответили Зеленскому
00:58
В Крыму ответили Зеленскому
В мире Политика
Россиянам пообещали снег в мае
00:27
Россиянам пообещали снег в мае
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение