Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского лидера Владимира Зеленского оставить планы по возвращению крымского полуострова и установке в Симферополе памятника в виде колокола Единства.

Чегринец предложил Зеленскому «оставить шутовские планы по возвращению Крыма и установке на территории другого государства памятников», передает РИА «Новости».

«У него еще есть шанс стать настоящим президентом. Честность, адекватность и правдивость — вот на чем надо строить служение своему народу», — добавил он.

По его словам, в случае, если Зеленский решит посетить с официальным визитом Крым, то ему следует взять с собой экс-президента Украины Петра Порошенко с его командой, которые разожгли гражданскую войну в своей стране.

«Здесь их деятельности будет дана честная оценка, и они получат заслуженную пожизненную награду в местах не столь отдаленных, а Зеленский сможет пообщаться напрямую с крымчанами и получить честную оценку о себе и о своих действиях. А колокол вполне можно переплавить и использовать для нужд народного хозяйства», — заключил Чегринец.

Ранее Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне заявил о планах установить четыре колокола Победы, причем два из них — в российском Симферополе и неподконтрольном киевской власти Донецке.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.