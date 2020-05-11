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В Ухане выявили пять случаев COVID-19 за сутки 

РИА Новости и ещё 8 8 минут назад
В Ухане выявили новые случаи COVID-19
Фото: © AFP 2020 / Hector Retamal
Пять новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки выявлены в китайском Ухане, в городе после долгого перерыва второй день подряд регистрируют локальные заражения, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Уточняется, что все пятеро первоначально были бессимптомными носителями, но за минувшие сутки их случаи переквалифицировали в подтвержденные.
В Ухане после 4 апреля не сообщалось о новых случаях заражения, 18 апреля город был признан районом с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией. Позднее государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что в Ухане был выявлен новый случай заражения, а также 16 бессимптомных инфицированных.
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