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В Германии за сутки выявили 667 заражений коронавирусом 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Германии за сутки выявили 667 заражений коронавирусом
Фото: © Robert Michael
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки возросло на 667, скончались 26 человек, сообщает институт Роберта Коха.
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
С начала эпидемии в стране было выявлено 169 218 случаев заражения COVID-19 и зарегистрировано 7 395 летальных исходов. Более 144 тысяч пациентов смогли вылечиться.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (44 265), Северном Рейне-Вестфалии (34 964) и Баден-Вюртемберге (33 287). В Берлине зафиксирован 6 261 случай заражения.
В последние дни число новых случаев в день составляет 700-1300, а базовый показатель репродукции достиг отметки 1,10. В среду канцлер Ангела Меркель охарактеризовала эти цифры как "очень радующие". Замглавы Института Роберта Коха Ларс Шааде в четверг предупредил, что вторая волна пандемии коронавируса в Германии может начаться раньше осени, в июле-августе, если люди перестанут соблюдать ограничительные меры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
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В мире , Роберт Кох , Ангела Меркель , Минздрав РФ , ВОЗ , Германия
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