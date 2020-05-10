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Трамп раскритиковал Джорджа Буша 

Lenta.ru 23 минуты назад
Трамп раскритиковал Джорджа Буша
Фото: Patrick Semansky / АР
Бывший президент США Джордж Буш призвал положить конец партийным конфликтам и сплотиться в борьбе против эпидемии коронавируса. В ответ на это действующий американский лидер Дональд Трамп раскритиковал заявления политика в своем Twitter-аккаунте, подчеркнув, что он никак не помог ему во время процедуры импичмента.
Выступив с видеообращением, также опубликованном в Twitter, Буш впервые прокомментировал ситуацию с коронавирусом. В своем выступлении он призвал американцев к объединению и выразил надежду на то, что физическое разъединение не станет причиной отдаления эмоционального. Кроме того, он отметил, что верит в дух служения и самопожертвования, который проявился в обществе после теракта 11 сентября.
При этом Буш подчеркнул, «как малы разногласия перед лицом общей угрозы», говоря о прекращении межпартийной борьбы. Трамп же заявил, что бывший лидер упустил такую возможность, никак не проявив себя, когда действующего президента хотели отстранить от должности.
Ранее сообщалось, что 44-й президент США Барак Обама назвал реакцию Трампа на эпидемию коронавируса «хаотичной катастрофой». По его словам, действующий президент принимает решения исходя из личной выгоды, а не из пользы для народа.
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В мире , США , Барак Обама , Джордж Буш , Дональд Трамп
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