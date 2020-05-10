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Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Немецкий политик напомнил, кто освободил Берлин
Фото: globallookpress.com
Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить. Такое мнение в интервью радиостанции Deutschlandfunk выразил бывший министр внутренних дел ФРГ, член Свободной демократической партии, адвокат, общественный деятель в области защиты прав человека Герхарт Баум.
Как отметил политик, именно освобождение Берлина стало поводом к капитуляции нацистской Германии, и забывать об этом не следует.
Баум выразил убеждение, что современная демократия может быть убедительной, только если немцы всегда будут помнить об освобождении от нацизма. Политик назвал опасным современное мышление, допускающее, что во времена нацисткой Германии все было не так уж и плохо, и что немцы на самом деле оказались жертвами.
Память нужно передавать молодым поколениям, подчеркнул Баум.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Глава государства отметил, что Россия будет помнить вклад в разгром нацизма союзников по антигитлеровской коалиции и всех, кто боролся в подполье, а также о миллионах погибших людей.
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В мире , Владимир Путин , Германия
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