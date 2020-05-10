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Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с нацистами 

РИА Новости 39 минут назад
Помпео сравнил иранские власти с нацистами
Фото: ТАСС
В годовщину выхода США из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе госсекретарь США Майк Помпео сравнил иранские власти с нацистами.
"Семьдесят пять лет назад Соединенные Штаты и наши союзники выступили вместе, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистнической идеологии. Сегодня мы стоим перед лицом серьезной угрозы региональному миру от другого преступного режима, и мы снова призываем международное сообщество присоединиться к нам в том, чтобы остановить крупнейшего в мире спонсора антисемитизма", — говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.
По его словам, спустя два года после выхода США из соглашения американцы находятся в большей безопасности, а Ближний Восток в более мирном состоянии, чем если бы США остались в рамках договора.
Помпео повторил, что Вашингтон использует все дипломатические инструменты, чтобы добиться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, которое истекает в октябре.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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В мире , США , ЕС , Совбез ООН , Госдеп США
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