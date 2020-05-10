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В Британии опубликовали последние сообщения нацистов 

РИА Новости 29 минут назад
Последние сообщения нацистов опубликовали в Британии
Фото: gchq.gov.uk
Центр правительственной связи Великобритании опубликовал сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе.
В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, показывают последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.
Сообщение было отправлено утром 7 мая 1945 года:
"Британские солдаты вошли в Куксхафен (портовый город на берегу Северного моря — прим. ред.) в 14.00 6 мая — с этого момента прекращается весь радиосигнал — желаю вам всего наилучшего. Лейтенант Кункель".
Сообщение перехватили сотрудники британской Правительственной школы кодов и шифров.
В другом перехваченном ранее послании говорилось:
"Закрытие связи навсегда — всего наилучшего — до свидания".
За несколько дней до этого, 4 мая, было перехвачено другое сообщение. В нем немецкий солдат, который находился на датском побережье, спросил по радиосвязи, есть ли у кого-то сигареты. Ему ответили, что их нет.
Ранее историк отечественных спецслужб, автор многочисленных статей и книг о радиоиграх Владимир Макаров рассказал РИА Новости, что радиоигры, проведенные органами государственной безопасности СССР в ходе Великой Отечественной войны, свели на нет работу германской разведки против Советского Союза и стали весомым вкладом в Победу.
Вторая мировая война продолжалась шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Ее последние бои велись на Дальнем Востоке. Второго сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии — союзника Германии.
В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая война была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибли свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.
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В мире , Армия , Войска , Гражданская война , Владимир Макаров , РИА Новости , Германия , Великобритания
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