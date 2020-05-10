Гениальный коррупционер

«Лента.ру» продолжает цикл материалов о роскошной жизни правителей разных стран и эпох, а также членов их семей. В предыдущей статье мы рассказывали о бывшем президенте Франции Франсуа Миттеране , который прослыл записным ловеласом. Он завел две семьи и домогался чуть ли не каждой женщины, с которой имел дело, а для поддержания сексуальной формы ел устриц. На этот раз речь пойдет об экс-президенте Габона Омаре Бонго Ондимбе, находившемся у власти 42 года. Он тратил деньги из бюджета страны на несколько десятков своих детей, а также на жен и любовниц. Во Франции он скупал роскошные дома и квартиры: один только особняк рядом с Елисейскими полями обошелся ему в 18 миллионов евро.

Весь в папеньку

«Новый президент Габона Али бен Бонго Ондимба за один день спустил на покупку новых автомобилей около 15 миллионов евро, что составляет около одного процента ВВП этой африканской страны», — в распоряжение французского канала France 24 попали документы, которые подтверждали, что через три месяца после вступления в должность в январе 2010 года глава государства пополнил свой автопарк 29 дорогостоящими машинами.

Как выяснилось, особую слабость президент питает к британским и немецким автомобилям. Так, за один день он приобрел три Mercedes-Benz CL 63 AMG (стоимость одного из них в тот момент составляла около 140 тысяч евро), два Rolls-Royce Phantom (по 430 тысяч евро каждый), Rolls-Royce Ghost за 265 тысяч евро и Bentley Mulsanne, который стоил почти полмиллиона евро. Также ему понадобились два ВИП-автобуса, каждый из которых стоил по 2,5 миллиона евро.

Помимо этого, своим близким Ондимба купил четыре автомобиля BMW, 11 моделей Mercedes-Benz, Maybach 625 и Rolls-Royce Drop Head. В общей сложности машины обошлись ему в восемь миллионов евро, еще семь миллионов пришлось выложить за установку дополнительного оборудования и сервисное обслуживание.

Французские СМИ писали, что все эти покупки сделаны за счет габонских налогоплательщиков. Привычка жить на широкую ногу и запускать руку в государственную казну досталась новому главе государства от его отца — бывшего президента страны Омара Бонго Ондимбы.

Самый богатый африканец

Пришедший к власти в 1967 году Ондимба постоянно оказывался в центре скандалов, причем не внутри страны, а за ее пределами. Западные СМИ то и дело писали о том, что габонского лидера подозревают в коррупции.

Этот африканец считался одним из самых богатых президентов в мире. Его называли гениальным коррупционером: Бонго брал деньги из казны и тратил их на свои удовольствия, оставляя при этом в бюджете ровно столько, сколько хватило бы на поддержание спокойствия в стране.

SIPAHIOGLU / SIPA / EAST NEWS

Всего у Бонго было 33 объекта недвижимости во Франции, включая роскошные квартиры и дома в Париже, а также виллы в Ницце. Самым шикарным считался особняк стоимостью 18 миллионов евро рядом с Елисейскими полями. По бумагам, дом площадью в две тысячи квадратных метров принадлежал одной из компаний в Люксембурге, ее партнерами считались дети габонского лидера, которым на момент покупки жилья было 13 и 16 лет.

Впрочем, он был хозяином еще четырех домов и девятикомнатной квартиры рядом с Триумфальной аркой, двух квартир рядом с Эйфелевой башней и четырех вилл в Ницце.

Всего у главы государства родилось свыше 30 детей, и никого из них он не оставил без внимания. Бонго вообще любил делать своим близким роскошные подарки. Как впоследствии выяснилось, покупки совершались за счет габонского бюджета.

Руки в казну запускали и дети главы государства. Так, его дочь Паскалин купила себе Mercedes, сам президент — Ferrari 612 Scaglietti F1, а его сын Али на эти деньги приобрел Ferrari 456 M GT. Своей 44-летней супруге президент презентовал Maybach небесно-голубого цвета за 350 тысяч фунтов.

«Я не проститутка, я мисс Перу!»

Бонго никогда не скрывал неодолимой тяги к женскому полу. Первый раз он женился на 15-летней Мари Жозефин Кама. Он ревновал ее ко всем. Ходили слухи, что стоило первой леди лишь одарить улыбкой какого-либо мужчину, через несколько дней его находили мертвым либо не находили вообще.

Сам президент при этом верностью не отличался. Он любил одинаково страстно как чернокожих, так и белых женщин, вне зависимости от их статуса, социального положения или профессии.

«Ты будешь поставлять мне проституток из Парижа, а я за это помогу тебе с пошивом одежды, каждый год буду давать по 600 тысяч долларов, идет?» — заключил президент сделку с итальянским дизайнером Франческо Смальто, который работал на него долгие годы.

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С Мари Жозефин Ондимба развелся в 1986 году, бывшим супругам удалось сохранить прекрасные отношения. Женщина стала одной из самых популярных африканских певиц, выступая под псевдонимом Пасьянс Дабани. Говорят, что некоторые песни для нее пишет сын — нынешний президент Али Бен Бонго.

Во второй раз Ондимба женился через четыре года на избраннице, которая была на 29 лет моложе него. В окружении главы государства рассказывали, что не видели более любящей пары. Это, впрочем, не мешало президенту заводить романы на стороне.

Однажды любвеобильность африканца едва не привела к международному скандалу. В 2003 году в Либревиле проходил конкурс красоты «Мисс человечества». Как только он завершился, власти Перу выразили Габону официальный протест: дело было в том, что 22-летнюю перуанскую королеву красоты Иветт Санта-Марию пригласили в президентский дворец на встречу с африканским лидером.

Она смогла вернуться в отель, однако за отказ лечь в постель с президентом ее 12 дней не выпускали из номера. Выехать из страны ей удалось только после того, как в дело вмешались Интерпол и европейские общественные организации. В Габоне все обвинения отвергли, назвав это происками врагов.

Культ личности по-габонски

В стране вообще относились к Бонго с трепетом. Когда он умер от рака в одной из испанских клиник, в африканском государстве не нашлось ни одного человека, который бы набрался смелости сообщить о его кончине. Изначально новость передали французские СМИ со ссылкой на источник в Елисейском дворце. В Габоне эту информацию опровергли и вручили французскому послу ноту протеста.

Sunday Alamba / AP

О смерти правителя стало известно лишь после того, как представители габонской оппозиции, находящиеся во Франции, решили лично отправиться в больницу, чтобы выяснить, что на самом деле произошло с главой государства.

Весь месяц в стране продолжался траур по усопшему лидеру. На протяжении пяти дней гроб с телом Бонго, доставленный из Испании, простоял в мраморном зале президентского дворца. Красная дорожка, ведущая к гробу бывшего президента, была усыпана лепестками белых роз, специально привезенными из Франции. Бонго похоронили с военными почестями, на траурную церемонию приехали главы 40 государств. Новым президентом стал сын Ондимбы — Али.

Али тоже был женат дважды. Его первая супруга Сильвия прослыла настоящей модницей не только в самом Габоне, но и за его пределами. Хрупкая шатенка с кожей молочного цвета считается одной из самых стильных и красивых женщин в стране. Изначально многие с предубеждением отнеслись к тому, что первой леди вопреки традициям стала белокожая женщина, однако со временем габонцы ее полюбили.

Сильвия почти всю жизнь прожила в Африке, но одевается с типичным парижским шиком. Первая леди выбирает наряды исключительно от кутюр, в ее гардеробе — сплошь костюмы от Chanel и идеально скроенные платья Valentino.

В африканской стране разрешено иметь несколько супруг, поэтому Али женился во второй раз. С Инге Линн Коллинз он познакомился в Калифорнии. Говорили, что в семье постоянно происходили скандалы, доходило и до рукоприкладства. Впоследствии американка рассказывала, что ее держали взаперти и жестоко избивали. Она подала на развод в 2015 году. Если вместе с первой женой Сильвией президент Габона и по сей день купается в роскоши, то его вторая супруга, по информации СМИ, лишилась материальной поддержки бывшего мужа и живет на государственное пособие.