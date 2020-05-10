Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как африканский президент расхищал казну ради молодых любовниц, дорогих машин и домов в Париже 

Lenta.ru 15 минут назад
Гениальный коррупционер
Фото: Jean-Claude Deutsch / Paris Match via Getty Images
«Лента.ру» продолжает цикл материалов о роскошной жизни правителей разных стран и эпох, а также членов их семей. В предыдущей статье мы рассказывали о бывшем президенте Франции Франсуа Миттеране, который прослыл записным ловеласом. Он завел две семьи и домогался чуть ли не каждой женщины, с которой имел дело, а для поддержания сексуальной формы ел устриц. На этот раз речь пойдет об экс-президенте Габона Омаре Бонго Ондимбе, находившемся у власти 42 года. Он тратил деньги из бюджета страны на несколько десятков своих детей, а также на жен и любовниц. Во Франции он скупал роскошные дома и квартиры: один только особняк рядом с Елисейскими полями обошелся ему в 18 миллионов евро.
Весь в папеньку
«Новый президент Габона Али бен Бонго Ондимба за один день спустил на покупку новых автомобилей около 15 миллионов евро, что составляет около одного процента ВВП этой африканской страны», — в распоряжение французского канала France 24 попали документы, которые подтверждали, что через три месяца после вступления в должность в январе 2010 года глава государства пополнил свой автопарк 29 дорогостоящими машинами.
Как выяснилось, особую слабость президент питает к британским и немецким автомобилям. Так, за один день он приобрел три Mercedes-Benz CL 63 AMG (стоимость одного из них в тот момент составляла около 140 тысяч евро), два Rolls-Royce Phantom (по 430 тысяч евро каждый), Rolls-Royce Ghost за 265 тысяч евро и Bentley Mulsanne, который стоил почти полмиллиона евро. Также ему понадобились два ВИП-автобуса, каждый из которых стоил по 2,5 миллиона евро.
Помимо этого, своим близким Ондимба купил четыре автомобиля BMW, 11 моделей Mercedes-Benz, Maybach 625 и Rolls-Royce Drop Head. В общей сложности машины обошлись ему в восемь миллионов евро, еще семь миллионов пришлось выложить за установку дополнительного оборудования и сервисное обслуживание.
Французские СМИ писали, что все эти покупки сделаны за счет габонских налогоплательщиков. Привычка жить на широкую ногу и запускать руку в государственную казну досталась новому главе государства от его отца — бывшего президента страны Омара Бонго Ондимбы.
Самый богатый африканец
Пришедший к власти в 1967 году Ондимба постоянно оказывался в центре скандалов, причем не внутри страны, а за ее пределами. Западные СМИ то и дело писали о том, что габонского лидера подозревают в коррупции.
Этот африканец считался одним из самых богатых президентов в мире. Его называли гениальным коррупционером: Бонго брал деньги из казны и тратил их на свои удовольствия, оставляя при этом в бюджете ровно столько, сколько хватило бы на поддержание спокойствия в стране.
SIPAHIOGLU / SIPA / EAST NEWS
Всего у Бонго было 33 объекта недвижимости во Франции, включая роскошные квартиры и дома в Париже, а также виллы в Ницце. Самым шикарным считался особняк стоимостью 18 миллионов евро рядом с Елисейскими полями. По бумагам, дом площадью в две тысячи квадратных метров принадлежал одной из компаний в Люксембурге, ее партнерами считались дети габонского лидера, которым на момент покупки жилья было 13 и 16 лет.
Впрочем, он был хозяином еще четырех домов и девятикомнатной квартиры рядом с Триумфальной аркой, двух квартир рядом с Эйфелевой башней и четырех вилл в Ницце.
Всего у главы государства родилось свыше 30 детей, и никого из них он не оставил без внимания. Бонго вообще любил делать своим близким роскошные подарки. Как впоследствии выяснилось, покупки совершались за счет габонского бюджета.
Руки в казну запускали и дети главы государства. Так, его дочь Паскалин купила себе Mercedes, сам президент — Ferrari 612 Scaglietti F1, а его сын Али на эти деньги приобрел Ferrari 456 M GT. Своей 44-летней супруге президент презентовал Maybach небесно-голубого цвета за 350 тысяч фунтов.
«Я не проститутка, я мисс Перу!»
Бонго никогда не скрывал неодолимой тяги к женскому полу. Первый раз он женился на 15-летней Мари Жозефин Кама. Он ревновал ее ко всем. Ходили слухи, что стоило первой леди лишь одарить улыбкой какого-либо мужчину, через несколько дней его находили мертвым либо не находили вообще.
Сам президент при этом верностью не отличался. Он любил одинаково страстно как чернокожих, так и белых женщин, вне зависимости от их статуса, социального положения или профессии.
«Ты будешь поставлять мне проституток из Парижа, а я за это помогу тебе с пошивом одежды, каждый год буду давать по 600 тысяч долларов, идет?» — заключил президент сделку с итальянским дизайнером Франческо Смальто, который работал на него долгие годы.
Francis Apesteguy / Getty Images
С Мари Жозефин Ондимба развелся в 1986 году, бывшим супругам удалось сохранить прекрасные отношения. Женщина стала одной из самых популярных африканских певиц, выступая под псевдонимом Пасьянс Дабани. Говорят, что некоторые песни для нее пишет сын — нынешний президент Али Бен Бонго.
Во второй раз Ондимба женился через четыре года на избраннице, которая была на 29 лет моложе него. В окружении главы государства рассказывали, что не видели более любящей пары. Это, впрочем, не мешало президенту заводить романы на стороне.
Однажды любвеобильность африканца едва не привела к международному скандалу. В 2003 году в Либревиле проходил конкурс красоты «Мисс человечества». Как только он завершился, власти Перу выразили Габону официальный протест: дело было в том, что 22-летнюю перуанскую королеву красоты Иветт Санта-Марию пригласили в президентский дворец на встречу с африканским лидером.
Она смогла вернуться в отель, однако за отказ лечь в постель с президентом ее 12 дней не выпускали из номера. Выехать из страны ей удалось только после того, как в дело вмешались Интерпол и европейские общественные организации. В Габоне все обвинения отвергли, назвав это происками врагов.
Культ личности по-габонски
В стране вообще относились к Бонго с трепетом. Когда он умер от рака в одной из испанских клиник, в африканском государстве не нашлось ни одного человека, который бы набрался смелости сообщить о его кончине. Изначально новость передали французские СМИ со ссылкой на источник в Елисейском дворце. В Габоне эту информацию опровергли и вручили французскому послу ноту протеста.
Sunday Alamba / AP
О смерти правителя стало известно лишь после того, как представители габонской оппозиции, находящиеся во Франции, решили лично отправиться в больницу, чтобы выяснить, что на самом деле произошло с главой государства.
Весь месяц в стране продолжался траур по усопшему лидеру. На протяжении пяти дней гроб с телом Бонго, доставленный из Испании, простоял в мраморном зале президентского дворца. Красная дорожка, ведущая к гробу бывшего президента, была усыпана лепестками белых роз, специально привезенными из Франции. Бонго похоронили с военными почестями, на траурную церемонию приехали главы 40 государств. Новым президентом стал сын Ондимбы — Али.
Али тоже был женат дважды. Его первая супруга Сильвия прослыла настоящей модницей не только в самом Габоне, но и за его пределами. Хрупкая шатенка с кожей молочного цвета считается одной из самых стильных и красивых женщин в стране. Изначально многие с предубеждением отнеслись к тому, что первой леди вопреки традициям стала белокожая женщина, однако со временем габонцы ее полюбили.
Сильвия почти всю жизнь прожила в Африке, но одевается с типичным парижским шиком. Первая леди выбирает наряды исключительно от кутюр, в ее гардеробе — сплошь костюмы от Chanel и идеально скроенные платья Valentino.
В африканской стране разрешено иметь несколько супруг, поэтому Али женился во второй раз. С Инге Линн Коллинз он познакомился в Калифорнии. Говорили, что в семье постоянно происходили скандалы, доходило и до рукоприкладства. Впоследствии американка рассказывала, что ее держали взаперти и жестоко избивали. Она подала на развод в 2015 году. Если вместе с первой женой Сильвией президент Габона и по сей день купается в роскоши, то его вторая супруга, по информации СМИ, лишилась материальной поддержки бывшего мужа и живет на государственное пособие.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
Последние новости
Описано будущее городов в эпоху постпандемии Описано будущее городов в эпоху постпандемии Путин третий раз за день обратился к россиянам Путин третий раз за день обратился к россиянам Умер «отец рока» Литл Ричард Умер «отец рока» Литл Ричард
Комментарии
В мире , Статьи , Франсуа Миттеран , Ferrari , Chanel , Интерпол , Lenta.ru , Габон , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Премьер Грузии объяснил отзыв посла из Киева
Премьер Грузии объяснил отзыв посла из Киева
Кадыров объявил об ослаблении ограничений
Кадыров объявил об ослаблении ограничений
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
Пираты атаковали корабли с россиянами
Пираты атаковали корабли с россиянами
Россиян предупредили об отмене летних концертов
Россиян предупредили об отмене летних концертов
Новости партнеров
Видео
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Умер Литл Ричард
02:06
Умер Литл Ричард
Шоу-бизнес Другое
Белый дом отказался признавать победу СССР
00:27
Белый дом отказался признавать победу СССР
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение