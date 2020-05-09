Обама раскритиковал действия Трампа против COVID-19

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Бывший президент США Барак Обама назвал действия нынешнего главы государства Дональда Трампа для борьбы с пандемией коронавируса нового типа "абсолютным хаотичным бедствием". Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, свое мнение Обама выразил в закрытом телефонном разговоре с некоторыми бывшими сотрудниками его администрации.

В ходе беседы экс-президент США раскритиковал подход Трампа к борьбе с пандемией и отметил, что сложившаяся ситуация служит напоминанием о необходимости сильного правительства в кризисных условиях.