Обама раскритиковал действия Трампа против COVID-19

Бывший президент США Барак Обама назвал действия нынешнего главы государства Дональда Трампа для борьбы с пандемией коронавируса нового типа "абсолютным хаотичным бедствием". Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
По данным телеканала, свое мнение Обама выразил в закрытом телефонном разговоре с некоторыми бывшими сотрудниками его администрации.
В ходе беседы экс-президент США раскритиковал подход Трампа к борьбе с пандемией и отметил, что сложившаяся ситуация служит напоминанием о необходимости сильного правительства в кризисных условиях.
Кроме того, разговор должен был способствовать активному участию сотрудников бывшей администрации Обамы в предвыборной кампании Джо Байдена, главного кандидата от Демократической партии США на выборах президента в 2020 году, сообщает CNN.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.