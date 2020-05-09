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CNN: Обама назвал «хаотичным бедствием» действия Трампа против COVID-19 

Газета.Ru 45 минут назад
Обама раскритиковал действия Трампа против COVID-19
Фото: Reuters
Бывший президент США Барак Обама назвал действия нынешнего главы государства Дональда Трампа для борьбы с пандемией коронавируса нового типа "абсолютным хаотичным бедствием". Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
По данным телеканала, свое мнение Обама выразил в закрытом телефонном разговоре с некоторыми бывшими сотрудниками его администрации.
В ходе беседы экс-президент США раскритиковал подход Трампа к борьбе с пандемией и отметил, что сложившаяся ситуация служит напоминанием о необходимости сильного правительства в кризисных условиях.
Кроме того, разговор должен был способствовать активному участию сотрудников бывшей администрации Обамы в предвыборной кампании Джо Байдена, главного кандидата от Демократической партии США на выборах президента в 2020 году, сообщает CNN.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Комментарии
В мире , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ВОЗ , Администрация США , CNN , США
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