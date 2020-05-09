На Украине оценили летальность коронавируса

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Летальность коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине сейчас составляет не более 2,4%, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"Сегодня мы имеем летальность от коронавирусной болезни на уровне не более чем 2,4%. Тогда как такая страна, как Великобритания, имеет уровень 15%. Думаю, это в значительной степени является ответом на вопрос, насколько мы действовали правильно", — сказал он в интервью агентству "Укринформ".

Кроме того, он отметил, что у большинства инфицированных болезнь проходит бессимптомно. Нагрузки на на систему здравоохранения нет.

"Тестируем врачей каждые дней. Видим тенденцию, когда у большого количества людей наблюдается бессимптомное течение болезни. Следовательно, уже более 20 дней находимся в коридоре от 400 до 550 новых случаев по заболеваемости COVID-19 в сутки, то есть вышли на такое своеобразное плато: есть определенное количество заболевших, а с другой стороны, у нас каждый день увеличивается количество тех, кто выздоровел. Итак, нам удалось избежать любого пика, сильной нагрузки на медицинскую систему нет", — добавил он.

Всего, по данным минздрава страны, за время пандемии на Украине заболели 14 710 человек, выздоровели 2909 человек, летальных случаев — 376.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, около 265 тысяч человек скончались.