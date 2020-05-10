В США серфингист погиб при нападении акулы 

Серфингист скончался в результате нападения акулы у берегов Северной Калифорнии, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.

По его данным, акула неустановленного вида напала на 26-летнего молодого человека в 90 метрах от берега днем, пострадавший скончался на месте.

В связи с происшествием прибрежная полоса на полтора километра в обе стороны от места нападения закрыта на пять дней. В связи с коронавирусом пляж и ранее был закрыт для посещения, однако заниматься спортом на воде было разрешено.

Телеканал KRON-TV приводит слова местного фотографа Эрика Мейнлендера, который сообщил о повышенной активности белых акул в этом районе в последние дни. По его словам, когда он выходил на лодке в залив Монтерей в субботу, он насчитал 15 акул.