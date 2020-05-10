Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США серфингист погиб при нападении акулы 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В США серфингист погиб при нападении акулы
Фото: РИА Новости
Серфингист скончался в результате нападения акулы у берегов Северной Калифорнии, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
По его данным, акула неустановленного вида напала на 26-летнего молодого человека в 90 метрах от берега днем, пострадавший скончался на месте.
В связи с происшествием прибрежная полоса на полтора километра в обе стороны от места нападения закрыта на пять дней. В связи с коронавирусом пляж и ранее был закрыт для посещения, однако заниматься спортом на воде было разрешено.
Телеканал KRON-TV приводит слова местного фотографа Эрика Мейнлендера, который сообщил о повышенной активности белых акул в этом районе в последние дни. По его словам, когда он выходил на лодке в залив Монтерей в субботу, он насчитал 15 акул.
Видео дня. В Москве прогремел салют
Последние новости
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
В мире , Fox News , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
«Наконец-то без фотошопа»: фанаты о фото Семенович
«Наконец-то без фотошопа»: фанаты о фото Семенович
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
«И ради чего?»: Лоза вспылил из-за пропусков
«И ради чего?»: Лоза вспылил из-за пропусков
Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос
Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
00:47
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
Политика
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
00:18
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
Общество
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение