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Бразилия объявила траур по жертвам коронавируса 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Бразилия объявила траур по жертвам коронавируса
Фото: EPA
Национальный конгресс Бразилии объявил трехдневный траур по жертвам пандемии коронавируса в стране, соответствующий документ подписали главы обеих палат парламента, сообщает ТАСС.
"Национальный конгресс также ощущает боль многих семей, потерявших своих близких и не имевших возможности подобающим образом проститься с ними", — заявил глава нижней палаты парламента Родригу Майя.
На трехдневный срок в государственных органах власти Бразилии будет запрещено проведение любых праздничных и памятных мероприятий. Государственные флаги будут приспущены.
Всего в стране, по данным властей, коронавирусом заразились 155 939 жителей. Число жертв инфекции достигло 10 627 человек.
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В мире , Латинская Америка , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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