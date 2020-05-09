Больницы США оказались на грани банкротства

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Из-за пандемии коронавируса уже к концу июня потери американских больниц могут составить порядка $202,6 млрд

Как сообщает агентство «Bloomberg», даже крупные медицинские корпорации ощущают сокращение доходов.

Я просто не знаю, сколько учреждений переживёт это, — отметил председатель Американской ассоциации сердца Род Хохман.

Также отмечается, что уже сейчас 50% сельских больниц испытывают трудности.

Федеральное правительство уже выделило на поддержку медучреждениям $175 млрд Однако, по данным издания, эта сумма примерно равна тому, что Штаты тратят в течение трех с половиной недель на лечение в больницах, клиниках и домах престарелых.