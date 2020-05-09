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Больницы США оказались на грани банкротства из-за коронавируса 

News.ru 2 часа назад
Больницы США оказались на грани банкротства
Фото: globallookpress.com
Из-за пандемии коронавируса уже к концу июня потери американских больниц могут составить порядка $202,6 млрд
Как сообщает агентство «Bloomberg», даже крупные медицинские корпорации ощущают сокращение доходов.
Я просто не знаю, сколько учреждений переживёт это, — отметил председатель Американской ассоциации сердца Род Хохман.
Также отмечается, что уже сейчас 50% сельских больниц испытывают трудности.
Федеральное правительство уже выделило на поддержку медучреждениям $175 млрд Однако, по данным издания, эта сумма примерно равна тому, что Штаты тратят в течение трех с половиной недель на лечение в больницах, клиниках и домах престарелых.
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Соединённых Штатов Стивен Хан изолировался на две недели после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом. Как выяснилось, чиновник контактировал с пресс-секретарём вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер, у которой 8 мая диагностировали COVID-19.
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Комментарии 4
В мире , Стивен Хан , Майкл Пенс , США
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