Трамп усомнился в тестах на COVID-19 

Концепция тестирования на заражение коронавирусной инфекцией может быть не настолько идеальной, как считается, заявил президент США Дональд Трамп, слова которого цитирует издание indy100 . К такому выводу американский лидер пришел после того, как сразу несколько человек из его окружения заболели COVID-19.

Накануне стало известно, что коронавирусом заразились личный камердинер Трампа, пресс-секретарь вице-президента США Кэти Миллер, а также ее супруг — помощник президента Стивен Миллер. СМИ отмечали, что все американские чиновники регулярно проходят медобследование.

Он отметил, что вся концепция тестирования не идеальна. По его словам, сами тесты превосходны, но практически сразу после того, как человек узнает, что он здоров, возникает огромный риск заразиться.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Дональд Трамп назвал способ, как можно за короткое время «убить» коронавирусную инфекцию. Ссылаясь на исследование министерства внутренней безопасности, он отметил, что солнце и влажность способны ослабить новый коронавирус и призвал лечить пациентов с COVID-19 солнечным светом.