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Трамп усомнился в эффективности теста на COVID-19 после заражения помощника 

News.ru 1 час назад
Трамп усомнился в тестах на COVID-19
Фото: globallookpress.com
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление после заражения коронавирусом одного из своих ключевых советников Стивена Миллера. По его словам, концепция тестирования на COVID-19 может быть не так хороша.
Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции, передаёт Independent.
Тесты идеальны, но что-то может случиться между взятием анализов, у которых положительный результат, и чем-то, что произойдёт, — подчеркнул он.
Ранее у личной помощницы дочери президента Дональда Трампа был диагностирован коронавирус. Сотрудница давно не встречалась с Иванкой Трамп, поскольку уже два месяца работает удалённо. Симптомов заболевания у помощницы нет, а тест ей сделали из мер предосторожности, писал NEWS.ru.
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В мире , Иванка Трамп , Стивен Миллер , Дональд Трамп , США
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