В Праге вандалы осквернили пьедестал Конева

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Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге , на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу , сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.

"Около 9.30 (10.30 мск) полиция приняла звонок от мужчины, который сообщил о том, что пришел возложить в честь праздника 9 мая цветы к постаменту, на котором ранее стоял памятник советскому маршалу Коневу, и обнаружил, что на постаменте размещен унитаз из пенопласта высотой около двух метров. Наряд полиции оперативно прибыл на место происшествия. Никого у постамента уже не было, а унитаз, уже снятый, стоял рядом", — сказал Данек.

По его словам, полиция начала расследование инцидента, который пока не получил правовой оценки.

В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.