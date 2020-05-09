На пьедестале памятника Коневу установили унитаз 

Неизвестные водрузили на постамент, где ранее располагался памятник маршалу Ивану Коневу, пенопластовый унитаз, заявил РИА Новости представитель чешской полиции. Никто не задержан.

Инцидент произошел 9 мая. Около 10.30 по московскому времени в отдел полиции в Праге позвонил человек, который хотел возложить цветы к постаменту, где ранее был установлен памятник Коневу. Он заявил, что пьедестал был осквернен.

«На постаменте (был) размещен унитаз из пенопласта высотой около двух метров», — отметил представитель полиции Ян Данек.

По его словам, на место происшествия оперативно прибыл наряд правоохранителей, однако хулиганов застать не удалось. Унитаз уже был снят с постамента и стоял с ним рядом.

Ранее, как сообщал «Рамблер», вокруг демонтажа памятника Коневу в Праге разразился скандал. Российский МИД негативно отреагировал на инициативу пражских чиновников. Позже чешское издание Respekt опубликовало материал, в котором журналисты рассказали о прибытии в столицу Чехии сотрудника российских спецслужб, законспирированного под дипломата. В его задачу якобы входило убийство должностных лиц, ответственных за демонтаж памятника. Российские дипломаты назвали информацию «фейком» и пригрозили чешским коллегам «последствиями». В результате сотрудники МИД Чехии направили россиянам ноту с предложением о начале нормализации отношений.