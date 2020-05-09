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На пьедестале памятника Коневу установили унитаз 

Павел Тиунов 14 минут назад
Неизвестные водрузили на постамент, где ранее располагался памятник маршалу Ивану Коневу, пенопластовый унитаз, заявил РИА Новости представитель чешской полиции. Никто не задержан.
Инцидент произошел 9 мая. Около 10.30 по московскому времени в отдел полиции в Праге позвонил человек, который хотел возложить цветы к постаменту, где ранее был установлен памятник Коневу. Он заявил, что пьедестал был осквернен.
«На постаменте (был) размещен унитаз из пенопласта высотой около двух метров», — отметил представитель полиции Ян Данек.
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на РФ в Еврокомиссию
По его словам, на место происшествия оперативно прибыл наряд правоохранителей, однако хулиганов застать не удалось. Унитаз уже был снят с постамента и стоял с ним рядом.
Ранее, как сообщал «Рамблер», вокруг демонтажа памятника Коневу в Праге разразился скандал. Российский МИД негативно отреагировал на инициативу пражских чиновников. Позже чешское издание Respekt опубликовало материал, в котором журналисты рассказали о прибытии в столицу Чехии сотрудника российских спецслужб, законспирированного под дипломата. В его задачу якобы входило убийство должностных лиц, ответственных за демонтаж памятника. Российские дипломаты назвали информацию «фейком» и пригрозили чешским коллегам «последствиями». В результате сотрудники МИД Чехии направили россиянам ноту с предложением о начале нормализации отношений.
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В мире , Видео , Прага
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