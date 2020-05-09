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ВОЗ опровергла сообщения о том, что курение защищает от COVID-19 

News.ru 36 минут назад
Эксперт Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Мария Ван Керхове прокомментировала сообщения о том, что курение защищает людей от коронавируса. По её словам, это не соответствует действительности.
Она отметила, что COVID-19 — респираторное заболевание, а сигареты наносят вред лёгким, передаёт Xinhuanet.
Существуют некоторые сообщения средств массовой информации об исследованиях, которые не подвергались рецензированию, в которых анализировалась распространенность курения среди людей, госпитализированных с COVID-19. Эти исследования не были предназначены для оценки того, было ли курение защитным или нет в той или иной форме, — сказала она.
Французские исследователи изучили связь между курением и коронавирусом
Заражённые коронавирусом люди имеют больше шансов смерти и тяжёлых осложнений, чем некурящие пациенты, добавила эксперт.
Ранее в Минздраве России прокомментировали сообщения в СМИ о связи между курением и коронавирусом. Как заявил главный внештатный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн, данные о том, что COVID-19 не затрагивает курильщиков, ошибочны, а для некоторых даже опасны, писал NEWS.ru.
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