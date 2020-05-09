Эксперт Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Мария Ван Керхове прокомментировала сообщения о том, что курение защищает людей от коронавируса. По её словам, это не соответствует действительности.

Она отметила, что COVID-19 — респираторное заболевание, а сигареты наносят вред лёгким, передаёт Xinhuanet.

Существуют некоторые сообщения средств массовой информации об исследованиях, которые не подвергались рецензированию, в которых анализировалась распространенность курения среди людей, госпитализированных с COVID-19. Эти исследования не были предназначены для оценки того, было ли курение защитным или нет в той или иной форме, — сказала она.

Заражённые коронавирусом люди имеют больше шансов смерти и тяжёлых осложнений, чем некурящие пациенты, добавила эксперт.

Ранее в Минздраве России прокомментировали сообщения в СМИ о связи между курением и коронавирусом. Как заявил главный внештатный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн, данные о том, что COVID-19 не затрагивает курильщиков, ошибочны, а для некоторых даже опасны, писал NEWS.ru.