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СМИ: Борис Джонсон объявит о незначительном смягчении карантина в Великобритании 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Великобритания смягчает карантин
Фото: EPA
Карантинные меры, введенные в Великобритании в связи со вспышкой заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, будут смягчены в стране начиная с 11 мая. Об этом написала в субботу газета The Sunday Times, которая раскрыла ряд мер, о которых премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон должен объявить во время обращения к нации в воскресенье.
По информации издания, глава правительства, представляя план постепенного ослабления карантина, сообщит в 19:00 по местному времени (21:00 мск) о том, что с понедельника будет разрешено заниматься спортом более одного раза на улице при условии сохранения дистанции в 2 м между людьми. Согласно предыдущим распоряжениям, вступившим в силу 23 марта, совершать пробежки, прогулки, велосипедные поездки и так далее на свежем воздухе разрешалось лишь один раз в сутки.
Помимо этого, как отмечается в статье, 13 мая начнут работы садовые рынки, которые закрыли свои двери полтора месяца назад.
Также, как ожидается, Джонсон объявит о том, что с начала июня все прибывающие в страну люди — и британцы, и граждане других стран — будут обязаны самоизолироваться на две недели. Нарушители могут быть оштрафованы на £1 тыс. (91 тыс. рублей) или даже депортированы, если речь идет об иностранцах. По информации издания, основная цель такого шага — избежать второй волны заражений. Эти планы правительства уже вызвали критику турфирм и авиакомпаний, которые выразили опасения, что подобные жесткие меры поставят крест на надеждах восстановления туризма в ближайшее время, как внутреннего, так и выездного.
По последней официальной информации, число случаев инфицирования в королевстве превысило 215 тыс., число летальных исходов — 31,5 тыс. Власти заявляют, что пик вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Великобритании преодолен. Число новых случаев инфицирования и количество пациентов в больницах последовательно снижаются, с середины апреля уменьшается и показатель смертности.
При этом в правительстве предупреждают об опасности резкой отмены ограничительных мер и обращают внимание на то, что возвращение к нормальной жизни должно быть очень постепенным. Как сообщил 7 мая глава МИД Доминик Рааб, любые изменения карантинных мер в краткосрочной перспективе будут небольшими.
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Комментарии
В мире , Борис Джонсон , МИД , Sunday Times , Великобритания
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