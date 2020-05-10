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Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом 

Газета.Ru и ещё 21 28 минут назад
Белый дом отказался объяснять запись о победе США
Фото: РИА Новости
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
По словам агентства, журналисты которого направили соответствующий запрос в пресс-службу американской администрации, Белый Дом не стал предоставлять каких-либо заявлений.
Ранее администрация президента США написала в Instagram под видеозаписью возложения Дональдом Трампом цветов к мемориалу погибшим солдатам, что 8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Информации о вкладе в победу СССР не приводилось.
Российское посольство в США 1 мая обратилось к Вашингтону с призывом не реализовать программы, искажающие исторические факты и фактически переписывающие истории победы в Великой Отечественной войне.
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В мире , США , Гражданская война , Дональд Трамп , Администрация США , ИТАР-ТАСС
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