Белый дом отказался объяснять запись о победе США

Все новости на карте

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.

По словам агентства, журналисты которого направили соответствующий запрос в пресс-службу американской администрации, Белый Дом не стал предоставлять каких-либо заявлений.

Ранее администрация президента США написала в Instagram под видеозаписью возложения Дональдом Трампом цветов к мемориалу погибшим солдатам, что 8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Информации о вкладе в победу СССР не приводилось.

Российское посольство в США 1 мая обратилось к Вашингтону с призывом не реализовать программы, искажающие исторические факты и фактически переписывающие истории победы в Великой Отечественной войне.