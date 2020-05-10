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В мире от коронавируса умерло 280 тысяч человек 

News.ru и ещё 8 28 минут назад
Названо число жертв коронавируса в мире
Фото: globallookpress.com
Количество жертв коронавируса на планете с начала пандемии превысило 280 тыс. человек. Лидером по летальным исходам являются Соединённые Штаты, где от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 80 032 человека.
Об этом сообщает сайт Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим событиям в мире. Согласно данным ресурса, к настоящему времени на планете зафиксировано 4 100 609 случаев заражения. Считаются вылечившимися 1 439 842 человека.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число жертв коронавируса в Москве возросло до 1068, после того как за последние сутки врачи зафиксировали 58 летальных исходов. Все последние умершие пациенты имели подтверждённый диагноз «пневмония». Также получен положительный результат их тестов на COVID-19. К утру 9 мая жертвами вируса в России стали 1827 человек, если считать с начала вспышки эпидемии.
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В мире , Общество , США
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