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Число умерших от коронавируса в США превысило 80 тысяч 

News.ru и ещё 20 26 минут назад
Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч
Фото: EPA
Число умерших от коронавируса в США на 11 мая составило 80 787 человек. За сутки число случаев смерти увеличилось на 750.
Всего в Штатах с начала пандемии зафиксировано 1 367 630 случаев заболевания, сообщается на сайте Worldometers. В мире число инфицированных составляет 4 238 734 случая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа не исключает в ближайшие недели увеличения суточного количества летальных исходов из-за коронавируса в два раза — примерно до 3 тысяч. Согласно одной из моделей, в ближайшие недели Штаты ждёт резкое увеличение числа смертей из-за инфекции.
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В мире , США , Дональд Трамп
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