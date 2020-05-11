Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч

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Число умерших от коронавируса в США на 11 мая составило 80 787 человек. За сутки число случаев смерти увеличилось на 750.

Всего в Штатах с начала пандемии зафиксировано 1 367 630 случаев заболевания, сообщается на сайте Worldometers. В мире число инфицированных составляет 4 238 734 случая.