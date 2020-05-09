Украинцы обиделись на Ольгу Куриленко 

Украинские пользователи Instagram обрушились с критикой на актрису Ольгу Куриленко , которая оригинальным образом поздравила своих подписчиков с Днем Победы. Многие после этого решили отписаться от аккаунта звезды.

Пост наделавший много шума, был опубликован 8 мая. Куриленко поздравила с Днем Победы жителей Европы, а также с наступающим праздником — всех «наших».

«Happy Victory in Europe Day (С Днем Победы Европа — пер.)! А для наших с завтрашним Днём Победы!» — написала артистка (орография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пользователи попросили пояснить, кого заезда имеет в виду под словом «наши».

«К «нашим» относятся все бывшие страны СССР, которые и воевали в войну», — отметила Куриленко в комментариях.

Слова артистки спровоцировали шквал негативных откликов от украинских подписчиков, которые заявили, что отказываются считать звезду своей согражданкой. В ответ звезда подчеркнула, что у нее нет украинских корней, а ДНК-тест показал смешение в организме русской, белорусской и польской кровей.

«Ольга розчарувала! Відписуюсь! Вона не українка! («Ольга разочаровала! Отписываюсь! Она не украинка!» — пер.)», — написал пользователь под ником vitalii_kravets.

«Стыдитесь быть украинкой? Так будьте кем хотите», — отметила lora230363.

Впрочем большинство подписчиков поблагодарили Куриленко за поздравление и посоветовали ей не обращать внимание на «троллей».