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Украинцы обиделись на Ольгу Куриленко 

Павел Тиунов 3 минуты назад
Украинцы обиделись на Ольгу Куриленко
Фото: globallookpress.com
Украинские пользователи Instagram обрушились с критикой на актрису Ольгу Куриленко, которая оригинальным образом поздравила своих подписчиков с Днем Победы. Многие после этого решили отписаться от аккаунта звезды.
Пост наделавший много шума, был опубликован 8 мая. Куриленко поздравила с Днем Победы жителей Европы, а также с наступающим праздником — всех «наших».
«Happy Victory in Europe Day (С Днем Победы Европа — пер.)! А для наших с завтрашним Днём Победы!» — написала артистка (орография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Ольга Куриленко публично отреклась от Украины
Пользователи попросили пояснить, кого заезда имеет в виду под словом «наши».
«К «нашим» относятся все бывшие страны СССР, которые и воевали в войну», — отметила Куриленко в комментариях.
Слова артистки спровоцировали шквал негативных откликов от украинских подписчиков, которые заявили, что отказываются считать звезду своей согражданкой. В ответ звезда подчеркнула, что у нее нет украинских корней, а ДНК-тест показал смешение в организме русской, белорусской и польской кровей.
«Ольга розчарувала! Відписуюсь! Вона не українка! («Ольга разочаровала! Отписываюсь! Она не украинка!» — пер.)», — написал пользователь под ником vitalii_kravets.
«Стыдитесь быть украинкой? Так будьте кем хотите», — отметила lora230363.
Впрочем большинство подписчиков поблагодарили Куриленко за поздравление и посоветовали ей не обращать внимание на «троллей».
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
Комментарии 34
В мире , Ольга Куриленко
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