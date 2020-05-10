В Китае за сутки выявили 14 заражений коронавирусом 

Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом и 20 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 74 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, из 14 случаев — два ввозных (автономный район Внутренняя Монголия ), остальные 12 — локальные (11 — в провинции Цзилинь и один — в провинции Хубэй).

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 901 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 148 человек (13 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 120 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", — говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 20 таких случаев, из них 19 локальных и один — ввозной. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 61 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 794 бессимптомных носителя.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1044 случая заражения (из них четыре человека скончались, 967 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (40 уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (шесть скончались, 361 вылечились).