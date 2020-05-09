Эрдоган поздравил Путина с Днем Победы 

"От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы", — написал Эрдоган.

Турецкий президент отметил, что эта круглая дата означает окончание Второй мировой войны, "которая принесла огромное горе всему человечеству и унесла миллионы жизней советских граждан".

"Этот юбилей напоминает нам, насколько ценен мир во всем мире", — подчеркнул лидер Турции.

Он также обратил внимание на то, как важны совместные усилия Москвы и Анкары для установления мира и защиты стабильности в регионе.