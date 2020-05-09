Личная помощница Иванки Трамп заразилась коронавирусом 

CNN сообщила, что коронавирус вплотную подобрался к президенту США Дональду Трампу. В Белом доме COVID-19 выявили уже у нескольких человек. В субботу стало известно об очередном пациенте. Медики обнаружили инфекцию у личной помощницы Иванки Трамп, дочери президента. Об этом телекомпания сообщила со ссылкой на источник.
Помощница не контактировала с Иванкой несколько последних недель, так как работала удаленно из дома. Видимо, это спасло от коронавируса саму Иванку и её мужа, Джареда Кушнера: они проверились в пятницу, тест на COVID-19 дал отрицательный результат.
«Президент Дональд Трамп выразил надежду, что на неделе США станут страной, восстанавливающейся после пандемии. Вместо этого пандемия пришла к нему самому», — злорадно сообщает CNN, известная своей нелюбовью к Трампу.
Телекомпания напоминает, что помощница Иванки Трамп стала уже третьей жертвой из приближенных к президенту лиц. Ранее вирус выявили у одного из сотрудников Белого дома и пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса.
«Прибытие коронавируса в Белый дом служит иллюстрацией продолжающейся пандемии, которая унесла более 77 000 жизней американцев и превратила некогда мощное пламя американской экономики в лёд. Даже тщательнейшие ночные дезинфекции, регулярное тестирование не смогли предотвратить появление вируса на пороге Трампа», — сообщает CNN.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Трамп заявил: США достигли фазы «перехода к величию»