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Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года 

РИА Новости и ещё 4 36 минут назад
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Фото: © AFP 2020 / Don Emmert
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
"В дни памяти и примирения мы воздаем должное миллионам погибших во Второй мировой войне и помним об их страданиях. Мы никогда не должны забывать о холокосте и других тяжких и ужасных преступлениях, совершенных нацистами", — сказал Гутерреш в обращении в память о погибших во Второй мировой войне.
По его словам, осознание особой важности международной солидарности и общечеловеческих ценностей привело к созданию ООН, главной задачей которой является избавление грядущих поколений от бедствий войны.
"Наш мир продолжает страдать от последствий конфликтов. Даже во время нынешнего кризиса COVID-19 мы являемся свидетелями новых попыток сеять рознь между людьми и распространять ненависть", — указал Гутерреш.
"Отмечая эту 75-ю годовщину, давайте вспомним уроки 1945 года и объединим усилия в целях ликвидации пандемии и построения будущего, в котором процветают мир, безопасность и достоинство для всех", — заявил он.
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В мире , Антониу Гутерреш , ООН
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