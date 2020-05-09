Саакашвили предложил Украине «антиэлитную революцию» 

Украина может стать индустриальным хабом Европы. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил экс-президент Грузии , бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили . Теперь он возглавляет Исполнительный комитет реформ на Украине.

По словам Саакашвили, чтобы предприятия, которые сейчас уходят из Китая, «зашли» на Украину, нужны другие налоги, суды и отсутствие бюрократии. «У нас есть первые задатки в виде антикоррупционного суда. Все остальное пока достаточно прогнившее. Все попытки реформ никуда не зашли», — сказал Саакашвили в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Также Саакашвили призвал провести «антиэлитную революцию». Он отметил, что «люди, которые себя так хорошо чувствуют на этой кормушке, никуда не ушли». А чтобы они не вернулись, есть «всего несколько месяцев».