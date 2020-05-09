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Саакашвили предложил Украине «антиэлитную революцию» 

BFM.RU и ещё 3 52 минуты назад
Саакашвили предложил Украине «антиэлитную революцию»
Фото: ТАСС
Украина может стать индустриальным хабом Европы. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили. Теперь он возглавляет Исполнительный комитет реформ на Украине.
По словам Саакашвили, чтобы предприятия, которые сейчас уходят из Китая, «зашли» на Украину, нужны другие налоги, суды и отсутствие бюрократии. «У нас есть первые задатки в виде антикоррупционного суда. Все остальное пока достаточно прогнившее. Все попытки реформ никуда не зашли», — сказал Саакашвили в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Также Саакашвили призвал провести «антиэлитную революцию». Он отметил, что «люди, которые себя так хорошо чувствуют на этой кормушке, никуда не ушли». А чтобы они не вернулись, есть «всего несколько месяцев».
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В мире , Михаил Саакашвили , Интерфакс , Грузия
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