Трамп сделал заявление об отношениях с Россией

Он отметил, что такие материалы СМИ приводят к отрицательным последствиям. Соответствующее заявление политик сделал в ходе встречи с законодателями из Республиканской партии , передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что Пулитцеровские премии за материалы о сговоре США и РФ были присуждены несправедливо. По его мнению, нужно заставить журналистов вернуть их. Он уверен, что сотрудники СМИ «всё переврали».