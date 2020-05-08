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Трамп заявил о желании ладить с Россией и Путиным 

News.ru 42 минуты назад
Трамп сделал заявление об отношениях с Россией
Фото: Reuters
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что для страны хорошо будет ладить с Россией и главой государства Владимиром Путиным. По его словам, публикации о сговоре Вашингтона и Москвы не позволяют это сделать.
Он отметил, что такие материалы СМИ приводят к отрицательным последствиям. Соответствующее заявление политик сделал в ходе встречи с законодателями из Республиканской партии, передаёт ТАСС.
Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что Пулитцеровские премии за материалы о сговоре США и РФ были присуждены несправедливо. По его мнению, нужно заставить журналистов вернуть их. Он уверен, что сотрудники СМИ «всё переврали».
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В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Республиканская партия США , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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