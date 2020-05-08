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Трамп: США вступают в фазу «перехода к величию» 

Газета.Ru 58 минут назад
США анонсировали «переход к величию»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вступает в фазу «перехода к величию». Об этом пишет РИА «Новости».
Он отметил, что следующий год в истории США будет «грандиозным», поскольку ожидается рост спроса.
Глава Белого дома подчеркнул, что «переход к величию» связан с изменениями в экономической сфере страны.
«Переход к величию — это то, где мы сейчас и что мы начинаем… Я называю это переходом к величию», — добавил Трамп.
Американский лидер уточнил, что третий квартал покажет «очень интересные цифры», а четвертый, в свою очередь, станет «очень хорошим или даже лучше».
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В мире , США , Дональд Трамп , РИА Новости
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