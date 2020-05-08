Германия стерла Израиль с карты мира 

На одной из карт немецкой Службы военной контрразведки не оказалось Израиля, из-за чего Германии пришлось приносить официальные извинения.

Глава службы подтвердил, что в проекте годового отчета за 2019 год Израиль был отмечен на карте тем же цветом, что и Иордания.

В сообщении службы говорится, что ошибка произошла в связи с «отсутствием усердия и недостаточным контролем качества». Политических мотивов и попытки оскорбить Израиль в произошедшем нет.

«Я глубоко сожалею об этом инциденте и извиняюсь. Этого не должно было случиться с военной контрразведкой, которая борется с антисемитизмом и экстремизмом. Мы будем совершенствовать наше управление качеством публикаций», — говорится в письме главы службы Кристофа Грамма в The Jerusalem Post.

Ошибка была замечена одним из интернет-пользователей после публикации карты в Twitter Службы внешней контрразведки.