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Германия стерла Израиль с карты мира 

Вероника Полынина и ещё 1 22 минуты назад
Германия стерла Израиль с карты мира
Фото: РИА Новости
Германия по ошибке «стерла» Израиль с карты мира, пишет Middle East Monitor.
На одной из карт немецкой Службы военной контрразведки не оказалось Израиля, из-за чего Германии пришлось приносить официальные извинения.
Глава службы подтвердил, что в проекте годового отчета за 2019 год Израиль был отмечен на карте тем же цветом, что и Иордания.
В сообщении службы говорится, что ошибка произошла в связи с «отсутствием усердия и недостаточным контролем качества». Политических мотивов и попытки оскорбить Израиль в произошедшем нет.
«Я глубоко сожалею об этом инциденте и извиняюсь. Этого не должно было случиться с военной контрразведкой, которая борется с антисемитизмом и экстремизмом. Мы будем совершенствовать наше управление качеством публикаций», — говорится в письме главы службы Кристофа Грамма в The Jerusalem Post.
Ошибка была замечена одним из интернет-пользователей после публикации карты в Twitter Службы внешней контрразведки.
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В мире , Германия , Израиль
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