Под Лукашенко зашаталось кресло президента

Создатель белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало заявил о намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии

«Я принял решение баллотироваться на пост Президента Республики Беларусь! У меня достаточно для этого и управленческого и жизненного опыта! Имея серьезные контакты в политических и деловых кругах в разных странах мира, я смогу их использовать на благо народа Беларуси!» — написал Цепкало в Facebook.

По словам Цепкало «в мире произошла революция», в результате которой «вместо примитивной "вертикали управления" пришли новые методы организации государства и общества, основанные на партнерстве, сотрудничестве и горизонтальном взаимодействии». Однако Белоруссия осталась в стороне от мировых процессов и продолжает двигаться в противоположном направлении.

«Беларусь как будто превратилась в другую планету, с другим притяжением. Тугая атмосфера застоя, отсутствие свежего воздуха перемен, нехватка света, красоты и улыбок. Страна, живущая прошлым, а не будущим. Этот затхлый воздух и атмосфера бесперспективности деморализует людей, убивает их оптимизм и творческий запал», — отметил он.

Валерий Цепкало с февраля 1997 по апрель 2002 года занимал должность посла Республики Беларусь в США и Мексике. С октября 2005 по март 2017 года был директором Парка высоких технологий.

Как сообщал «Рамблер», ранее в пятницу на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания Белоруссии была назначена дата президентских выборов. Голосование состоится 9 августа 2020 года.