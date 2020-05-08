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У Лукашенко появился конкурент в борьбе за кресло президента 

Вероника Полынина 14 минут назад
Под Лукашенко зашаталось кресло президента
Фото: Reuters
Создатель белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало заявил о намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии.
«Я принял решение баллотироваться на пост Президента Республики Беларусь! У меня достаточно для этого и управленческого и жизненного опыта! Имея серьезные контакты в политических и деловых кругах в разных странах мира, я смогу их использовать на благо народа Беларуси!» — написал Цепкало в Facebook.
По словам Цепкало «в мире произошла революция», в результате которой «вместо примитивной "вертикали управления" пришли новые методы организации государства и общества, основанные на партнерстве, сотрудничестве и горизонтальном взаимодействии». Однако Белоруссия осталась в стороне от мировых процессов и продолжает двигаться в противоположном направлении.
«Беларусь как будто превратилась в другую планету, с другим притяжением. Тугая атмосфера застоя, отсутствие свежего воздуха перемен, нехватка света, красоты и улыбок. Страна, живущая прошлым, а не будущим. Этот затхлый воздух и атмосфера бесперспективности деморализует людей, убивает их оптимизм и творческий запал», — отметил он.
Валерий Цепкало с февраля 1997 по апрель 2002 года занимал должность посла Республики Беларусь в США и Мексике. С октября 2005 по март 2017 года был директором Парка высоких технологий.
Как сообщал «Рамблер», ранее в пятницу на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания Белоруссии была назначена дата президентских выборов. Голосование состоится 9 августа 2020 года.
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