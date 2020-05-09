Трое детей умерли в США от воспалительного синдрома

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Трое детей в Нью-Йорке скончались от редкого воспалительного синдрома, который, как считается, связан с коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 9 мая заявил губернатор штата Эндрю Куомо

Накануне Куомо сообщил о смерти пятилетнего ребёнка от заболевания, связанного с коронавирусом и токсическим шоком, а также болезнью Кавасаки, передаёт сайт Alarabia.

Ранее NEWS.ru писал, что выявляемость случаев инфицирования коронавирусом в Москве сейчас выше, чем в Нью-Йорке. Об этом 7 мая заявил мэр российской столицы Сергей Собянин