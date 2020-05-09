Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трое детей умерли в Нью-Йорке от связанного с коронавирусом заболевания 

News.ru и ещё 9 1 час назад
Трое детей умерли в США от воспалительного синдрома
Фото: globallookpress.com
Трое детей в Нью-Йорке скончались от редкого воспалительного синдрома, который, как считается, связан с коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 9 мая заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
Накануне Куомо сообщил о смерти пятилетнего ребёнка от заболевания, связанного с коронавирусом и токсическим шоком, а также болезнью Кавасаки, передаёт сайт Alarabia.
Ранее NEWS.ru писал, что выявляемость случаев инфицирования коронавирусом в Москве сейчас выше, чем в Нью-Йорке. Об этом 7 мая заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 274 тысяч, выздоровели более 1,3 млн В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 198 676 (+10 817 за последние сутки), более 31 тыс. выздоровели, умерли 1827 человек. В Москве 104 189 заболевших (+5667 за последние сутки), выздоровели более 12 тыс., умерли 1010.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
News.ru: последние новости
ВОЗ опровергла сообщения о том, что курение защищает от COVID-19 ВОЗ опровергла сообщения о том, что курение защищает от COVID-19 Трамп усомнился в эффективности теста на COVID-19 после заражения помощника Трамп усомнился в эффективности теста на COVID-19 после заражения помощника Больницы США оказались на грани банкротства из-за коронавируса Больницы США оказались на грани банкротства из-за коронавируса
Комментарии
В мире , Другое , США , Эндрю Куомо , Сергей Собянин , ВОЗ , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи спасают сатирика Трушкина
Врачи спасают сатирика Трушкина
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Джонсон обратился к Путину
Джонсон обратился к Путину
Кадры Ким Чен Ына с двойником утекли в сеть
Кадры Ким Чен Ына с двойником утекли в сеть
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
Видео
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Умер Литл Ричард
02:06
Умер Литл Ричард
Шоу-бизнес Другое
Белый дом отказался признавать победу СССР
00:27
Белый дом отказался признавать победу СССР
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение