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Проект закона об отмене запрета георгиевских лент внесен в Раду 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Раде предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку
Фото: РИА Новости
В Верховной раде зарегистрирован проект закона об отмене запрета на использование георгиевской ленты на Украине, сообщают информационные агентства.
Законопроект предложил депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич, передает ТАСС.
Он предлагает признать утратившим силу закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».
На днях на Украине завели дело на пенсионера, которого задержали, когда он расклеивал листовки ко Дню Победы. У него было изъято около 20 открыток с изображением георгиевской ленты.
С 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.
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В мире , Законопроекты , Нестор Шуфрич , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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