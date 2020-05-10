В ВОЗ сделали заявление о ситуации с COVID-19 в России

Вуйнович обратила внимание на то, что суточный прирост заражений стабилизировался. По ее словам, несмотря на суточное увеличение в 10 тысяч, рост составляет 5,5% от общего числа, что ниже ключевого уровня в 7%.

Представитель ВОЗ добавила, что в России возможно увеличение показателя смертности в ближайшие недели. По мнению Вуйнович, снятие ограничений допустимо при снижении заражений в течение двух недель.

В России выявлено почти 210 тысяч заражений коронавирусом, скончались 1915 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.