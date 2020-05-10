В ВОЗ сделали заявление о ситуации с коронавирусом в РФ 

Эксперты подсчитали, что на протяжении нескольких дней рост заболеваемости снизился до 5,5%, несмотря на то, что ежедневно в России регистрируется не менее 10 тысяч новых случаев заражения.

«Мы действительно надеемся, глядя на последние несколько дней, что рост заболеваемости вышел на плато», — отметила Мелита Вуйнович.

При этом представитель ВОЗ подчеркнула, что при выходе на плато обычно растет смертность инфицированных пациентов. Сегодня, по ее данным, Россия находится внизу списка по умершим больным среди стран с высоким уровнем заболеваемости.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что курение, вопреки слухам, не защищает людей от заражения коронавирусной инфекцией, а наоборот — в некоторых случаях провоцирует острое протекание болезни.